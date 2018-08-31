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31 Ağustos 2018 15:10

Mersin’de DSİ kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin’in Akdeniz ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Mersin’de DSİ kanalında erkek cesedi bulundu

31 Ağustos 2018 15:10


Olay, Akdeniz ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.


TEM otoyoluna yakın alanda bulunan DSİ ikinci kanal olarak bilinen kanalda suların çekilmesiyle çevredekiler, sulama kanalında erkek cesedi görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus İtfaiye grubu ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kanaldan çıkartılan cesedin, Adana İline kayıtlı Ahmet Selvi’ye (48) ait olduğu tespit edildi.


Uzun’un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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