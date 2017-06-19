Mersin’de düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası sona erdi

10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde Tenis Kompleksinde yapılan Tenis Turnuvası’nda 18 erkek, 20 bayan sporcu mücadele etti. Zorlu geçen mücadelelerin ardından final müsabakaları ile turnuva sona erdi. Turnuva sonunda erkeklerde Andaç Şahin birinci, Ekim Çağan Kövenç ikinci, Eren Güney Çeliker üçüncü oldu. Bayanlarda ise Şimal Sultan Çetrez birinci, Öykü Ertuna ikinci, Nilsu Akdeniz üçüncü sırada tamamladı. Dört gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Türkiye Tenis Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Atilla Kökver, Mersin Tenis Kompleksi Tesis amiri Nihan Adıyaman ve Turnuva Baş Hakemi Ferdat Şara tarafından verildi.