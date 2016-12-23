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23 Aralık 2016 09:26

Mersin’de eğitime kar engeli

Mersin’de eğitime kar engeli

23 Aralık 2016 09:26

Mersin’in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan ve hala devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 11 okul tatil edildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan Nuru, Senir, Keben, Kargıcak, İmamlı, Ovacık, Canbazlı, Krobası, Sömek, Saraydın ve Uzuncaburç’ta okullar tatil edildi.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Silifke’de de çok yoğun bir kar yağışı olduğunu belirterek, "Torosların eteklerindeki mahallelerimizdeki yollar trafiğe kapandı. Bu mahallelerdeki okullarımızda bugün eğitim öğretime ara verildi. Gerek karayolları ağı içerisindeki yollarımızda, gerekse belediyelerimizin sorumluluk alanlarındaki yollarda Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Karayolları yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşımızın merak ettiği konu yarın okullarımız kapanacak mı, eğitime ara verilecek mi konusu. Her kar gördüğümüzde okların kapanmasını beklemek çok doğru bir yaklaşım değil. Taşımalı eğitim kapsamında okul servisleri ile okullara gelen öğrencilerimizi izinli sayacağız. Taşıdığımız çocuklarımızın da trafik güvenliğini almak zorundayız. Trafik açısından hiçbir öğrenciyi risk edemeyiz. Bunun için dün ve Bugün Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan Nuru, Senir, Keben, Kargıcak, İmamlı, Ovacık, Canbazlı, Krobası, Sömek, Saraydın ve Uzuncaburç’ta okullar tatil edildi” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı 5 ayrı ekip, mahalleler arası ulaşımın sağlanması için yolları sürekli açık tutmaya çalışıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar yarım metreyi buldu.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Silifke Koordinasyon Müdürü Atilla Erden, şöyle devam etti:
“Kar yağışının olacağını bildiğimiz için tedbirlerimizi önceden almıştık. Silifke genelinde 5 ayrı bölgede 5 ayrı ekiple kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birinci ekip, Keben, Sabah, Gündüzler, Yenisu, Evkafçiftliği, Bayındır bölgesinde, ikinci ekibimiz Kargıcak, İmambekirli, Senir, Nuru ve Pelitpınarı bölgesinde, üçüncü ekibim Seydili, Şahmurlu, Örenköy, Yeğenli, Sömek, Cambazlı bölgesinde, döndüncü ekibimiz Kıca, Çatak, Kavak, Krobası, Saraydın bölgesinde, beşinci ekibimiz ise İmamlı, Uzuncaburç, Yenibahçe ve Çaltıbozkır bölgesinde ana arterleri sürekli açık tutabilmek için çalışmalara devam ediyorlar.”
Ekiplerin bir yandan mahalle bağlantı yollarını temizlerken, bir yandan da yolda kalan araçları kurtarmaya çalıştığını söyleyen Erden, “İlçemizin yüksek kesimlerine zorda kalınmadığı sürece araçlarla gidilmemesi gerekiyor. Yola çıkan araçların, kış lastiği olmadan ve zincirsiz çıkmaması gerekiyor” dedi.



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