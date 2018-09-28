Mersin'de el emeği göz nuru iğne oyaları görücüye çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'İlmek İlmek Sanat ve Kadın İğne Oyası ve Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Üreterek aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar tarafından yapılan birbirinden güzel iğne oyaları ve yağlı boya tablolar görücüye çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası binası arasında gerçekleştirilen sergide, ev hanımları işledikleri iğne oyalarını satarak para kazanıyor ve aile bütçesine katkı sağlıyor. Kadınların üretime katılmaları ve ekonomik anlamda özgürleşmelerini sağlamak adına son derece önemli olan sergide iğne oyalarının yanı sıra yağlı boya tablolar da yer alıyor. Yoğun ilgi gören sergide gelin tacından yazma oyasına, kolyeden, küpeye kadar çok sayıda iğne oyası mevcut.

Açılış sonrası iğne oyası stantlarını gezerek bilgi alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Özgür Sanal, "Bu sergiyi Çamlıyayla Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bayanlarımız bu sergi ile yaptığı el emeği göz nuru oyalarını satma olanağı buluyorlar. Bu vesile ile aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Bu sergilerle hem Çamlıyaylalı kadın üreticilerimizin oyaları tanıtılıyor hem de merkezde yaşayan vatandaşlar Çamlıyaylalı kadınların ürettiği iğne oyalarını tanıma imkanı buluyorlar" dedi.

"İğne ile kuyu kazmak gibi bir şey"

İğne oyası sergisinde işlediği oyalar ile yerini alan Hatice Atay, "Ben yıllardır iğne oyası işi yapıyorum ve yıllardır da sergi yapıyoruz. Üç arkadaşımla birleştik ve sergi açalım dedik. Çamlıyayla'da sergi yapıyoruz ama işlerimizi, emeklerimizi kimseye gösteremiyoruz. Büyükşehir Belediyemizden yardım istedik. Sağ olsun Büyükşehir belediyemiz de bize destek verdi. Bu sergiyi vatandaşımızın ayağına kadar getirmiş olduk. Bir yıldır bu sergi için çalışıyoruz. Bu iş zaten çok emek isteyen bir iş. İğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. Ama vatandaşlardan yoğun ilgi var ve iğne oyasını zaten takı olarak çok beğenerek alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'da stantları tek tek gezerek alışveriş yaptı. Yapımı oldukça zor olan ve zaman alan iğne oyalarının görücüye çıktığı sergi 29 Eylül'e kadar sürecek.