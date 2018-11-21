Mersin'de elektronik atıklar geri dönüşme kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, atık maddeler içerisinde yüzde 70'e yakın yer tutan ve bünyesinde birçok zararlı maddeyi içeren elektronik atıkları, 'Elektronik Atık Toplama Kutuları' ile geri dönüşüme kazandıracak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) kapsamında, elektronik atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme tabi olması için ‘Elektronik Atık Toplama Kutuları' hizmete sunuldu.

Tüm elektronik atıklar bu kutuya

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamayla, kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarının ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Proje ile ev ve iş yerlerinde kullanılmayan bilgisayar, telefon, televizyon, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, faks, CD çalar, monitör, floresan lambalar, fırın, buzdolabı, klima, klavye, hoparlör, kumanda, laptop gibi cihazlar toplanacak ve geri dönüşüme gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş olan TÜBİSAD (Bileşim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ile protokol imzaladı. TÜBİSAD firması toplanan elektronik atıkları lisanslı araçlarla toplayarak, lisanslı bertaraf tesislerine götürecek.

Atık maddelerin içerisinde yüzde 70'e yakınını kapsayan ve bünyesinde birçok zararlı maddeyi içeren 'e-atıklar', Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesi sayesinde geri dönüşüme gönderilerek, çevreye ve atmosfere verdiği zararlar önlenecek.

Bilgi güvenliği korunuyor

Vatandaşlar kullanım esnasında veri ve bilgilerini aktardıkları ancak tamiri mümkün olmayan şekilde bozulan elektronik aletleri de gönül rahatlığı ile toplama kutularına atabilecekler. Özellikle bazı elektronik aletler veri barındırdığından, içerisindeki veri dışarı çıkarılmayacak şekilde doğru yöntemlerle geri dönüştürülmesi önem taşıyor. Bu projede seri dönüşüme gönderilen elektronik atıklar, lisanslı tesislerde bilgi güvenliği korunacak şekilde geri dönüştürülecek.

Elektronik atıklar neden dönüştürülmeli?

Geri dönüşüm tesisinde işlenmek yerine kırılarak çöpe ve toprağa gömülen atıkların içerisindeki kurşun, toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Çöp sahalarındaki kurşunun yüzde 40'ı elektronik atıklardan kaynaklanıyor. Bu ağır metaller, yağmurlarla yer altı sularına karışıp su kaynaklarını kirleterek, insanların sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara neden oluyor .

Bilinçsiz bir şekilde yok edilmeye çalışılan elektronik atıklarda bulunan krom, lityum ve hidrokarbonlar gibi birçok kanserojen maddenin zehirli gazı atmosfere yayılarak hem çevreye hem de dünyaya zarar veriyor.

Elektronik atık toplama kutuları 3 ilçede

İlk etapta Yenişehir, Mezitli ve Akdeniz ilçelerine konumlandırılan kutular, ilerleyen zamanlarda diğer ilçelere de yerleştirilecek. Toplama kutuları Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Belediye Binası ile Kent Konseyi arasında, Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Vipol Alışveriş Merkezi önünde ve Akdeniz ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Kuva-i Milliye Parkı içerisinde yerini aldı.