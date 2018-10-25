Mersin'de emekliler piknik yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi sakinleri, yazın son günlerini Ayvagediği Yaylası'nda düzenlenen piknik ile uğurladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'de yaşayan emekli vatandaşların emeklilik günlerini sosyal aktivitelerle, kaliteli bir şekilde geçirebilmeleri adına açılan Emekli Dinlenme Evi etkinliklerle emeklileri hem sosyalleştiriyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Yaklaşık 120 kişilik Emekli Dinlenme Evi sakini Ayvagediği'nde düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltı sonrası kendilerine eşlik eden davul-zurna ekibi eşliğinde halay çeken, çiftetelli oynayan emekliler günün tadını doyasıya çıkardı.

"Yeni arkadaşlarım oldu"

Piknik sayesinde günlerinin dolu dolu ve mutlu geçtiğini ifade eden SSK emeklisi Gülsen Uğuz, "Günümüz bu tertemiz havada dolu dolu geçiyor. Ben tek başıma geldiğim için başta çekincelerim vardı ‘Acaba eğlenebilir miyim? diye. Ama boşuna çekinmişim. Çok dostça yaklaşımlarla karşılaştım. Burada bir aile gibiyiz. Ben daha önceki tekne turu etkinliğine katılamamıştım ama giden arkadaşlar da çok memnun. Etkinlik bazında ilk kez katıldım ama bundan sonra her etkinliğe katılacağım. Emekli Dinlenme Evi'ne gelmeden önce evde sürekli ev işi yapıyordum çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Böyle sosyal aktivitelere gidecek bir çevrem de yoktu. Ama Emekli Dinlenme Evi sayesinde yeni arkadaşlarımız oldu" dedi.