Mersin'de emlakçılar kayıtdışı ile mücadelede kararlı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 39 No'lu Emlak ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Nurettin Su, ilerleyen süreçte önceliği kayıtdışı ile mücadeleye vereceklerini belirterek, bu mücadelede başarılı olmalarında taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğinin sektöre getirdiği standartların büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Su, 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikle ilgili değerlendirme yaptı. Sektörün gelişimini desteklemek adına bir dizi çalışma yürütüp sektör sorunlarına çözüm üretmek istediklerini ifade eden Su, yönetmelik ile bir adresi, ofisi dahi bulunmayan kişilerin sektörde çalışmasının önüne geçildiğini, bu sayede belirli standartlar getirildiğini kaydetti. Yönetmeliğin getirdiği standartlar öncesinde kayıt dışı çalışan kişilerin sektörü zedelediğini, bir kişinin birden çok kişiye aynı daireyi satıyor gibi gösterip kapora alıp dolandırabildiğini belirten Su, "Yeni yönetmelikle kayıtsız çalışmanın önüne geçilecek. Ticaret İl Müdürlükleri yetki belgesi bulunmayan firmalara ağır yaptırımlar uygulayacak" dedi.

"Halkı bilinçlendireceğiz"

Komite olarak yeni gelişmelerle ilgili halkı bilinçlendireceklerini de anlatan Su, ilk olarak ticaret il müdürlüklerinden yetki belgesi bulundurulması zorunluluğu ile ilgili yazıyı site yönetimlerine ve kapıcılarına dağıtacaklarını aktardı. Ardından kayıtdışının önüne geçebilmek adına yeni yönetmeliğin getirdiği bu standartları anlatan toplantılar düzenleyebileceklerini, AVM'lerde stant kurup etkinlikler yapabileceklerini kaydeden Su, "Aslında bu toplantılara önce sektör temsilcilerimizi bilgilendirerek başladık, sırada halkı bilinçlendirmek var. Cumhuriyet tarihinde emlakçılık mesleği ilk kez yasalar karşısında bir sektör olarak tanındı. Bir masa ve bir kasası olan herkesin bu işi yapabileceğine inanılıyordu. Ancak Türkiye'de inşaat sektörünün gelişmesi, toplu konutların yapımı, nüfus artışı ve köyden şehre göçlerin etkisiyle sektör hızla gelişti. Bu gelişimlerden yola çıkarak sektörümüzün artan temsilci sayısıyla birlikte bağımsız bir komite olarak değerlendirilmesi gerektiği inancı ile bu yıl bağımsız bir komite olarak kurulduk. Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip sorunlarını çözme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

"Emlakçılar da KOBİ kabul edilmeli"

Komite olarak önceliği sektörün sorunlarına vereceklerini ifade eden Su, hükümet tarafından sektör adına bir takım adımlar atılmasını memnuniyetle takip ettiklerini ancak bazı eksikler bulunduğunu ve bu eksiklerin giderilmesi mücadelesi vereceklerini de söyledi. Öncelikli sorun olarak emlak sektöründe faaliyet gösteren firmaların KOBİ olarak kabul edilmemesini gösteren Su, "Sigorta firmaları KOBİ kabul edildiği için KOSGEB destekleri de dahil olmak üzere KOBİ'lere sağlanan bir çok destekten faydalanabiliyor. Oysa biz yararlanamıyoruz. KOBİ olarak kabul edilmemiz adına çalışacağız" şeklinde konuştu.