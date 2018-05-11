Mersin’de engelli gençlerin 1 günlük askerlik sevinci

Akdeniz Bölge Komutanlığı’nda yapılan yemin törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda asker ailesi katıldı.

Törende konuşan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Gürbüz, "1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmayan vatandaşlarımız için her yıl mayıs ayında 1 gün süreli askerlik görevlerini yerine getirmekte ve tezkerelerini almaktadırlar. Yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyada tek olan ’Temsili Askerlik’ uygulaması ile karşınızda bulunan askerlerimiz ve ailelerinin bir gün süreli dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlanmıştır" dedi.

"Unutulmayacak bir gün yaşatmak istedik"

Engellilere hayat boyu hafızalarından silinmeyecek bir gün yaşatmak istediklerini belirten Gürbüz, "Değerli aileler evlatlarınıza destek olmak üzere, çalışma ve gayretleriniz her türlü taktirin üzerindedir. Bir gün için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, birlik ve beraberliğin simgesi olarak karşınızda gururla durmaktadır. Kahraman Mehmetçikler Türk Silahlı Kuvvetleri, köklü gelenekleri, disiplinli eğitim seviyesi ile Türk milletine sadakatle hizmet eden, aldıkları her görevi başarıyla yerine getiren yüce bir kurum ve Türk milletinin geleceğe açılan kapısıdır. Bugün sizlere hatırası hayat boyu hafızanızdan silinmeyecek bir gün yaşatmak istedik. Biraz sonra sizler, vatan ve millet uğruda omuz omuza vererek yemin edeceksiniz. Biz bugün burada sizlerin vatan sevgisinin büyüklüğünü gördük ve yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için yemin ettik"

Engelli askerler adına konuşan Denizci Er Adil Çakıcı ise her insanın unutamayacağı anılar olduğunu söyleyerek, "Bizler de burada ailelerimizle bu anı yaşıyoruz. Çünkü burada kahramanlıklarıyla nam salmış Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarına katıldık. Her anne ve babanın, fedakarlıklarla yetiştirdiği evlatlarını askere uğurlarken yaşadığı sevinç ve gururu bu kez biz de yaşadık, ailelerimize yaşattık. Ayrıca, bu şerefli üniforma altında yemin ederek içimizdeki burukluğu gurur ve kıvanca dönüştürdük. Bugün asker arkadaşlarımızla beraber eğitimler yaptık, asker arkadaşlarımızla beraber yemek yedik. Aynı tadı tattık, aynı duyguları yaşadık. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 49 denizci erin yemin töreni gerçekleştirildi. Ardından Vali Su, erlere terhis belgelerini takdim etti. Engelli bireylerin aileleri, çok gururlu olduklarını belirterek, bu duyguları yaşattığı için Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ettiler.