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16 Nisan 2017 14:12

Mersin’de engelliler sandığa araçlarla taşındı

Mersin’de Büyükşehir Belediyesine bağlı engelli transfer araçları, referandumda engellilerin hizmetine sunuldu.

Mersin’de engelliler sandığa araçlarla taşındı

16 Nisan 2017 14:12


Mersin Büyükşehir Belediyesi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmak isteyen engelli bireyleri evlerinden alarak transfer araçları ile oy kullanacakları merkezlere götürdü. Engelli vatandaşlara oy kullanacakları sandığın başına kadar eşlik eden Büyükşehir Belediyesi görevlileri, oy kullanma işlemi bittikten sonra engellileri geri evlerine götürdü.


Ayaklarında problem olduğu için yürüme güçlüğü çektiğini söyleyen Şadiye Çelik, “Ben bu hizmet için çok teşekkür ederim. Benim tekerlekli sandalyem yok. Oy kullanmaya giderken çok zahmet çekecektim. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bir telefonla geldi beni evimden aldı. Oy kullanacağım sandığa kadar götürdü. Oyumu kullandım, şimdi tekrar evime bırakacaklar. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun” dedi.


Büyükşehirin engellilere yönelik hizmetlerini takdir ettiğini ve çevresindeki herkese mümkün olduğunca duyurmaya çalıştığını söyleyen refakatçi Aykut Özen ise, “Benim annem yatalak hasta. Nasıl oy kullanmaya götüreceğiz diye düşünüyorduk. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmeti olduğunu biliyordum. Telefonla aradım, sağ olsunlar geldiler bizi aldılar. Annem oyunu kullandı. Şimdi de evimize tekrar bırakacaklar" diye konuştu.




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