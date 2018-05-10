Mersin’de engelliler şöleni başladı

Mersin Engelliler Haftası Şöleni’, renkli görüntülerle başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak üzere 1992 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 10- 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda bu yıl 11’incisi düzenlenen ’Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni’ renkli görüntülerle başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle başlayan şölende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’de ’engelli’ kelimesi yerine ’engelsiz’ kelimesini kullandıklarını belirterek, engelsiz bir Mersin oluşturmak amacıyla bir çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

"İlkleri gerçekleştirdik"

İlk olarak ’Engelli Birey Bilgi Formu’ hazırladıklarını ifade eden Kocamaz, "İlimizdeki yaklaşık 200 bin engelli bireyimizin önemli bir kısmının kayıtlarını gerçekleştirdik. Engelli bireyi bulunan ailelere psiko-sosyal danışmanlık hizmeti verdik. Halkımızda empati oluşturmak amacıyla seminer, konferans ve farkındalık etkinlikleri düzenledik. Otistik Engelliler Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni tamamlayarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettik. Türkiye’nin ilk Engelsiz Mersin Mesleki Eğitim Merkezini hizmete açtık. Türkiye’nin ilk ’Engelsiz Yaşam Kampüsünü’ ilimizde açmak için kolları sıvadık. Erişilebilirlik hizmetleri kapsamında 7/24 hizmet veren çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımıza engelsiz görüntülü iletişim hizmeti sunmaya başladık. Kaldırımları, otobüs ve taksi duraklarını, trafik lambalarını engelsiz hale getirdik. Asansörlü üst geçitler inşa ettik" dedi.

"Engelsiz bir kent yaptık"

Engelli bireylerin kentte daha rahat yaşam sürmeleri ve kendilerini topluma hızlı bir şekilde adapte edebilmeleri için çeşitli projeleri de hayata geçirdiklerini söyleyen Kocamaz, "Belediye şoförlerine ’Engelli Yolculara Sağlıklı İletişim’ eğitimleri verdik. Akü şarj istasyonları ile akülü tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık. Ortopedik engelli bireylerin istihdam sorunlarını azaltmak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla simit arabaları tahsis ettik. Engellilerin denize rahatça girebilmeleri için Kızkalesi, Susanoğlu ve Koca Hasanlı plajlarını engelsiz hale getirdik. Erişilebilirlik standartlarına uygun engelsiz binalar inşa edilmesi için ilgili kuruluşlarla protokoller imzaladık. Bu tarz bina inşa edenlere vergi indirimleri sağladık. Şube girişleri ve ATM’lerin engelsiz olması için bankalarla ortak çalışmalar yaptık. “Engelsiz İbadethaneler” projemiz kapsamında pek çok cami ve kilisenin erişilebilirlik yönünden eksikliklerini giderdik" ifadelerini kullandı.

"Küresel anlamda ödüllere layık görüldük"

Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından ’Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü’ aldıklarını kaydeden Kocamaz, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler 9. Toplantısı’nda ’Erişilebilirlik Ödülüne’ de layık görüldüklerini aktardı. Kocamaz, "Önümüzdeki günlerde ’Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Mersin’ projesini, ’Erişilebilir Turizm Global Kongresini’ ve ’Dünya Engelliler Birliği’nin 6. Olağan Genel Kurulunu’ hep birlikte gerçekleştireceğiz"

Konuşmaların ardından şölen, halk oyunları gösterisi, Anadolu Ateşi dans gösterisi, engelsiz koro ve orkestra, müzikal ekibi gösterileriyle sona erdi.