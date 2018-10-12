Mersin'de Engelsiz Sanat Festivali coşkusu

Ş. iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin ilk günü, renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel anısına 'Karanlıktan Aydınlığa' teması ile düzenlenen festivale bu yıl 17 ülkeden 172 sanatçı katıldı.

Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali coşkuyla başladı. Festivale bu yıl Türkiye dahil 17 ülkeden engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından 172 sanatçı katıldı. Festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin ilk günü, görme engelli olmasına karşın 9 Grammy ödüllüne sahip dünyaca ünlü Porto Rikolu gitarist ve şarkıcı Jose Feliciano'nun unutulmaz konseri ile son buldu.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Başkan Kocamaz, engellerin azim ve umutla nasıl aşılabileceğini Mersin'de gösterdiklerini söyledi. Engelleri tamamen aşmak için aradıkları çözümün çok uzakta olmadığını vurgulayan Kocamaz, "Böyle bir festivalin düzenleniyor olması ne kadar anlamlı ve önemli olsa da günümüz dünyasında hala sorunları, eksikleri ve aşılması gereken engelleri konuşuyor olmamız da bir o kadar ürkütücü ve düşündürücü. Aynı gök kubbe altında yaşadığımız, insan olmaktan dolayı aynı haklara sahip olduğumuz toplumun her kesimi, ne yazık ki sahip olduğu o hakları kullanma konusunda aynı derecede şanslı değil. Dünyaya engelli olarak gelen bir bireyin, daha hayatın ilk yıllarından itibaren, nelerden yoksun bırakıldığını bir düşünün. Yaşamak zorunda olduğu evinde dahi, ona hayatı kolaylaştırıcı donanımların eksikliği, eğitim kurumlarındaki ve sistemdeki yetersizlikler, çalışma hayatının acımasızlığı, kentlerin engelli kardeşlerimizi yok sayan yapılanması ve birçok ülkenin doğru işleyen bir engelli ve sağlık politikasının olmaması asıl engeller değil midir Oysa içinde bulunduğumuz binalar, yürüdüğümüz yollar, kaldırımlar, köprüler, ördüğümüz duvarlar, hiçbiri doğanın bize sunduğu varlıklar değil. Ne yazık ki bütün bunları binlerce yıldır yeryüzüne şekil veren bizler yaptık. Kurduğumuz uygarlıklarla, kendimizi aşılması güç barikatlara mahkum ettik. İnsanoğlu, hemen şimdi ve hep birlikte yeni bir yapılandırmayı gerçekleştirmek zorundadır. Engelli bireylerimizi yok sayan, onlara yaşam hakkı tanımayan eski dünyayı yıkıp yeni bir dünya kurmak zorundayız" dedi.

Hiçbir mazeretin bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamanın haklı gerekçesi olamayacağının altını çizen Kocamaz, "Bizler, engelli vatandaşlarımızın dezavantajlarını kapatabilmek, eşit şartlarda yaşamanın olanaklarını sunmak istiyoruz. Yaşantımıza ortak edemediğimiz her bir engelli vatandaşımız, aynı zamanda daha güzel bir dünya idealinin de kaybıdır. Pırıl pırıl beyinleri ile dünyaya zenginlik katacak dehaların sadece ve sadece engelleri nedeniyle hayatın dışına itilmesi insanlık adına bir utançtır. Biz bu utanca ortak olmak istemiyoruz. Bunun için sizlerin de katkı ve destekleriyle gücümüzün yettiği yere kadar tüm benliğimizle çalışacağız. Yaşamımızı anlamlandırmak, mutluluğumuzu ve sevincimizi paylaşmak için mücadele etmek zorundayız. Bunun için hayallerimizin önüne koyulan engelleri hep birlikte birer birer kaldırmalıyız. Çünkü daha iyi, daha güzel bir yaşam hepimizin hakkı. Bu festivalin düzenlenmesinde ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aşık Veysel'in en beğenilen türkülerini çalan down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, sahneye çıktı. Birbirinden güzel türküleri çalan Aras, konser sonunda ayakta alkışlandı. Ardından Grammy ödüllü Jose Feliciano ise sevilen parçalarını seslendirdi. Feliciano, solo gitar performansı ile de hayranlarını mest etti.

Konser sonunda Kocamaz, Feliciano'ya çiçek taktim etti.