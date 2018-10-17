Mersin'de etiket denetimleri sürüyor

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde etiket denetimlerini sürdürerek fırsatçılara göz açtırmıyor.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmek için yaptıkları denetimlerde, reyonlarda yazılan ürün fiyatları ile kasadaki fiyatları karşılaştırıyor. Zabıta Müdürlüğünce daha önce yılın belirli dönemlerinde periyodik gerçekleştirilen kontrol ve denetimler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda artırıldı.

Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili 6502 sayılı kanun kapsamında yapılan ve Ticaret İl Müdürlüğünden de yetkililerin katıldığı denetimlerde market reyonlarından rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatının yanı sıra, o ürünün geçmiş aylara ait fiyatı karşılaştırıldı. Ambalaj ve gramaj kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, ürünün son kullanma tarihinin geçip geçmediği de titizlikle incelendi. İncelenen birçok markette olumsuzluğa rastlamayan ekipler, olumsuzluk görülen işletmelere uyarılarda bulunarak, yasal işlem uyguladı.

"Vatandaşın cebine göz koyan işletmelere karşı ekiplerimiz görevde"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, döviz kurundaki hareketliliği bahane ederek başta gıda olmak üzere çeşitli ürünlere keyfi zam yapan işletmelere, yasalar çerçevesinde idari işlemlerin yapılacağını vurguladı. Türkiye'nin hassas bir zamandan geçtiğini belirten Pamuk, "Özellikle dövizdeki dalgalanmaları fırsata çevirerek ürünlere keyfi zam yapan veya stokçuluk yapan kişilere ve vatandaşlarımızın cebine göz koyan işletmelere karşı, zabıta müdürlüğü ekiplerimiz görevinin başında olacaktır" dedi.