Mersin’de feci kaza; 1 ölü, 4 yaralı

Çarpışan her iki araçta parçalanırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cesedinin bulunduğu yerin hemen arkasında "Frene değil, kurala güven" yazılı afişin olması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Demokrasi Kavşağında gece saat 01.00 saatinde meydana geldi. Aşırı hız sonucu 33 EGG 91 plakalı araç ile 21 EL 609 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 33 EGG 91 plakalı araç takla atarken, diğer araç ise direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Rahmet Avcı (39) hayatını kaybederken, 4 kişide ağır yaralandı. Yaralılar Mersin’deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden Avcı’nın da cenazesi olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Avcı’nın cesedinin bulunduğu yerin hemen arkasında "Frene değil, kurula güven" yazılı afişin olması ise dikkat çekti. Kazada her 2 araçta kullanılmaz hale gelirken, bölge araç trafiğine bir süreliğine kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.