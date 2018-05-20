Mersin’de Ferhat Göçer konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5. Ramazan Etkinlikleri Programı kapsamında Atatürk Parkına kurulan konser alanında sahne alan Ferhat Göçer, şarkılarını Mersinliler ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Parkını dolduran binlerce kişi, Ferhat Göçer’in seslendirdiği tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonrasında sanatçı Ferhat Göçer’e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, bugün 19 Mayıs sizin bayramınız. 1900’lü yılların başında Osmanlı’yı hasta adam ilan eden emperyalist güçler, ülkemizi işgal altına almıştı. Ancak her zor dönemde bağrından büyük devlet adamları çıkaran Türk milleti, Aziz Atatürk’ü çıkardı ve karanlığa düşmüş ülkemizin yeniden bir meşale ile aydınlatılması sağlandı. Osmanlı’nın külleri arasından Yeni Türkiye Cumhuriyeti doğdu” dedi.

Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Kocamaz, “Bu ülkenin kurtuluş mücadelesi halen devam ediyor. Ülkenin bir bölgesinde baş ağrısı hala devam ederken, ülkemizin etrafı ateş çemberi altındayken, halen Mehmetçiklerimiz bu ülkenin baş ağrısı dinsin diye, bu ülkede insanlarımız hür ve bağımsız olarak yaşasın diye fedai can ediyor, şahadet şerbeti içiyor. Allah bu millete bir daha kurtuluş mücadelesi verdirmesin” diye konuştu.

Konser sonunda Başkan Kocamaz ve Ferhat Göçer tüm dinleyicilerin de kadraja girdiği bir selfie ile programı sonlandırdı.