Mersin’de fotoğraf yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası alanda yapılacak yarışma aynı zamanda Mersin’de ilk kez gerçekleşecek olup, yarışmada konu olarak modern şehircilik, sağlıklı kentleşme, kentsel yaşam kalitesi, çağdaş kent gibi kategoriler yer alacak. Büyükşehir Belediyesi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, bisikletli ulaşıma ve güvenliğe dikkat çekmek, bisikletin hem şehir hem de doğayla uyumlu bir ulaşım aracı olduğunu ortaya koyup bisikletli yaşamı özendirmek ve kamuoyu oluşturmak gibi konular için ayrı bir fotoğraf kategorisi belirledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yarışmanın yürütme ve yükümlülüğü Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) tarafından organize edilecek. Fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin katılabilmesi için yarışmayı ücretsiz düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda fotoğraf merakı olanlara fırsat sunmakla beraber fotoğraf sanatını gelişmesine katkı sağlamış olacak.

Yarışma 4 kategoride gerçekleşecek

Yarışmaya katılım için fotoğraflarda 4 kategori oluşturulurken belirlenen kategorilere göre; biri renkli diğeri siyah-beyaz olmak üzere 2 serbest konulu fotoğraf, diğer kategoriler ise ’Kent ve Yaşam’ ve ’Yaşamın içinde Bisiklet’ konuları olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların, fotoğraflarını en geç 27 Ağustos Pazartesi saat 23.00’e kadar teslim etmeleri gerekecek. Katılımcılar internet sitesine yarışma için yükledikleri fotoğrafların tümüyle kendilerine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını beyan ve taahhüt etmek zorunda olup, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın kendilerine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü girişimde diskalifiye olacaklar.

Fotoğrafların teslimlerinden sonra 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan seçici kurul en başarılı fotoğrafları seçerek 19 Eylül Çarşamba günü sonuçları açıklayarak yarışmacılara ödüllerini verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ’Kent ve Yaşam’ temalı en başarılı fotoğrafa özel ödül sunacak. Diğer dallarda birincilik ödülleri ise Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) tarafından 4 Ekim Perşembe günü MFD sergi salonunda saat 19.00’da yapılacak ödül töreni ile yarışmacılara takdim edilecek, dereceye giren fotoğraflar sergiye açılacak.