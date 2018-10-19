Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin'de fuhuş yaptıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi takibe aldı. Binadan çıkan bir erkek şahsın ifadesine başvuran polis, şahsın, ikamette bulunan bir kadınla para karşılığı fuhuş yaptığını söylemesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan D.B. ve F.K. adlı kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhuş yapmak ve fuhuşa yer ve imkan sağlamak' iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.