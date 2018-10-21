Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin'de yol kenarlarında fuhuş yapmak amacıyla araçlara otostop çeken bir kadın, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapmak amacıyla yola çıkan ve müşteri bulan kadınlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, GMK Bulvarı üzerinde bir kadının yol kenarlarında araçlara otostop çektiği bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler bir süre kadını izlemeye aldı. Kadının otostop yaparak bindiği araç takibe alındı. Otomobili izlemeye alan ekipler, aracın 50-100 metre ilerledikten sonra Tevfik Sırrı Gür Stadı arka tarafına park edildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda kadın ve şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyette ifadesinin alınmasının ardından kadın ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.