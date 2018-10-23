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Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin polisinin yaptığı operasyonda günlük ev kiralayarak kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde bir sitede fuhuş yapıldığı bilgisini alınca, söz konusu adresi izlemeye aldı. Adresten çıkanları yakalayan ekipler, şahısların sosyal medya üzerinden ve telefondan 100 TL karşılığında fuhuş yapmak için kadınlarla görüştüklerini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, günübirlik ev kiralayarak kadınlara fuhuş yaptıran, fuhşa yer ve imkan sağlayan 2 şahsı gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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