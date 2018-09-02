Mersin’de gasp zanlıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 29 ve 31 Ağustos tarihlerinde merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki İ.D. ve A.A.’ya ait evlere giren kimliği belirsiz 2 kişi, bıçakla tehdit ettikleri İ.D.’nin iki adet cep telefonunu, muşta ile darp ettikleri A.A.’nın da 1 adet cep telefonu ile tablet bilgisayarını gasp ederek kaçtı. Şikayet üzerine her iki olayla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden gasp olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen Y.K.Ç. ile C.A., aynı bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada zanlıların çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen S.M. ile çalıntı malzemeleri satın aldığı saptanan S.A. ve suça yardım ettikleri tespit edilen G.C. ile B.O. isimli kadınlar da mağdur ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar müşteki A.A.’ya teslim edilirken, 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.