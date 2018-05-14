Mersin’de ’Gastronomi Turizmi’ için filmli tanıtım

MTSO tarafından Akdeniz Turizm Forumu (MEDITOUR 2016) kapsamında hazırlatılan Mystery Of Mersin (Mersin’in Gizemi) filminin büyük beğeni toplamasının ardından, sosyal medya aracılığıyla tanıtımlara devam edilmesi adına hazırlatılan 30’ar saniyelik 4 ayrı filmden ‘Mersin Seni Çağırıyor-Gastronomi’, katıldığı ilk festivalden ödülle döndü.

‘Mersin Seni Çağırıyor-Gastronomi’ filmi, Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film oldu. Festivalde MTSO’yu temsil eden Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, ödülü CIFFT Federasyonu Direktörü Alexander Kammel’den aldı.

“Turizm potansiyelinin tanıtımı için önemli bir platform”

Festival sonrası değerlendirme yapan Festival Başkanı ve CIFFT Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Can Saraçoğlu, üçüncü yaşında olmasına rağmen İstanbul festivalinin içerik ve organizasyonel olarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti. “Cannes, Los Angeles, Berlin festivallerinin sağladığı başarının önüne geçmemizi sağlayan en önemli faktör, ülkemizin kültür ve turizm potansiyelidir. Ülkemiz tarihi, kültürü ve turizm değerleri ile tüm dünyanın imrenerek baktığı bir güçtür” diyen Saraçoğlu, amaçlarının bu değerleri tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtırken, iyi bir ev sahipliği ile başarılı bir festivale imza atmak olduğunu söyledi.

Her yıl uluslararası platformda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Saraçoğlu, uluslararası yarışmalara yalnızca bakanlığa ya da yerel yönetimlere ait filmlere katılmadıklarını belirterek şunları söyledi; “Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı Mersin tanıtım filmi de birçok ülkede ödüller kazandı, gösterimlerde yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası aynı zamanda festivallerde düzenlediği etkinlikler ile de bölgesel ve kültürel değerlerimizi festivaller aracılığı ile dünyaya tanıtma fırsatı buldu. Kısaca 2 yılda kazandığımız ödüllerle hem sinemadaki gücümüzü ortaya koyarken aynı zamanda turizm potansiyelimizin de tanıtımını artı katma değere çevirmiş olduk."

Kızıltan: “Önemli bir başarı”

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise ödül sonrasında Mersin turizm filmlerinin katıldığı festivallerden, yarışmalardan başarı ile dönmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Bu tür kazanımların kentin tanıtımında çok etkin rol oynadığına dikkat çeken Kızıltan, "Hazırlattığımız filmler geçen yıl hedefine ulaştı ve sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bu aldığımız ödül bize yeni bir kapı açtı. Önümüzdeki günlerde gastronomi turizmi alanında daha etkin çalışmalar yapabileceğimizi gösterdi" ifadelerini kullandı.