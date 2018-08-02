Mersin’de gayrimenkul sektörüne yönelik yeni düzenlemeler anlatıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO), ’Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, yaklaşık 20 yıldır emlakçılık meslek standartları üzerinde çalıştıklarını, böylesi bir yönetmelik çıkmasından dolayı mutlu olduklarını, ancak bu yönetmeliğin de bazı eksikleri bulunduğunu söyledi. Yönetmeliğin titizlikle bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Madenli, konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise böyle bir yönetmeliğin ilk kez çıkıyor olmasının önem taşıdığına dikkat çekti. Bir takım eksiklerin bulunabileceğini, ancak düzenlenen bu tür toplantılar aracılığıyla konunun uzmanlarıyla tartışılmasına zemin hazırlandığını kaydeden Kızıltan, “El birliğiyle daha iyiye ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu tür toplantılarla konu tartışılıp çıkan sonuçlar rapor haline getirilerek ilgili yerlere sunulur. Amacımız sektör temsilcilerinin de desteğiyle, katılımcı bir çalışmaya imza atmak. Katılımcı sayısının artmasıyla işler daha doğru yürüyecektir” dedi.

Mersin Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, yönetmeliğin çıkma amacının emlak sektöründe merdiven altı olarak tanımlanan kaçak çalışmaların önüne geçmek olduğuna dikkat çekti. Kısa süre önce taşınırlar, galericiler için bir yönetmelik yayınlandığını, bu yönetmeliğin dahi henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten Yıldız, taşınmazlar yönetmeliğinde de eksiklerin bulunmasının normal olduğunu, bu eksiklerin belirlenmesi halinde en kısa sürede düzeltilmesi yönünde adım atılacağını vurguladı.

“Hedef taşınmaz ticaretinde hizmet kalitesini ve memnuniyeti artırmak”

Yönetmelik hakkında bilgi veren Ticaret Bakanlığı Ticaret Daire Başkanı Soner Kaya, bu yönetmelik sayesinde, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılmasının, bu işle iştigal eden kişilerin mesleki itibarının korunmasının, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılmasının, bu meslekte nitelikli

insan kaynağı oluşturulmasının ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılmasının sağlandığını belirtti.

Taşınmaz ticaretinin bundan böyle işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabileceğini ifade eden Kaya, yetki belgesi başvurularının Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığını ve Ticaret İl Müdürlüklerince sistem üzerinden yetki belgesi verilmeye başlandığını ifade etti.

Bundan böyle taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket edeceğini belirten Kaya, bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda yetki belgesinin iptal edileceğini, ilk defa belirlenen mesleki davranış kurallarının, taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler için yol gösterici bir rehber niteliğini haiz olacağını belirtti.

“Belirli fiziksel şartlar aranacak”

Yönetmelik ile sözleşme ve belgelerde yer alması gereken bilgilerin de belirlendiğini ifade eden Kaya, bu sayede tarafların hak ve yükümlülüklerini açık biçimde bilmelerinin sağlanacağı ve olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini anlattı. Taşınmaz ticareti yapılan işletmelerin belirli fiziksel şartları sağlaması gerekeceğini işaret eden Kaya, böylece bu yerlerin standarda kavuşacağını ve bu sayede hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artacağını vurguladı.

Halihazırda gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarların, faaliyetlerine devam edebilmek için durumlarını yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 5 Aralık 2019’a kadar yetki belgesi almaları gerektiğini ifade eden Kaya, bu kişilerde lise mezunu olma şartının ve faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece yönetmelikte öngörülen fiziksel şartların aranmayacağına işaret etti.

Kaya, şöyle devam etti; "Bununla beraber, halihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Bu sayede, tacirler ile esnaf ve sanatkârların kazanılmış hakları korunacak."

Son olarak, sektörle sürekli iletişim halinde olunduğunu ve sektörün taleplerine çok önem verdiklerini belirten Kaya, uygulamada herhangi bir olumsuzlukla veya sorunla karşılaşılması halinde, sektörün de görüşlerine başvurarak, mevzuat değişikliği dahil gerekli idari tedbirlerin süratle alınabileceğini sözlerine ekledi.