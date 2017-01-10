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10 Ocak 2017 12:06

Mersin’de Gazeteciler Günü’nde kelepçeli, ekmekli protesto

Mersin’de Gazeteciler Günü’nde kelepçeli, ekmekli protesto

10 Ocak 2017 12:06

Mersinli gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü buruk kutladılar. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) düzenlediği törende, yerel yayınlanan Mersin Haberci Gazetesi’nin Editörü Hediye Eroğlu, Türkiye’de 146 gazetecinin tutuklu olmasını, ellerine kelepçe takıp, ağzını bantlayarak protesto etti. Aziz Avcı ise işsiz gazetecilere dikkat çekmek için meslektaşlarına ekmek dağıttı.
MGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenledi. Mersin’de görev yapan yerel ve yaygın basın çalışanlarının katıldığı törende, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan gazeteciler, ilginç iki eyleme de imza attı. Törende, genç gazeteciler adına konuşma yapması için kürsüye çağrılan Haberci Gazetesi Editörü Hediye Eroğlu, bir meslektaşından yardım alarak ellerine kelepçe taktırdı. Daha sonra ağzını da siyah bantla kapattıran Eroğlu, Atatürk Anıtı önünde bir süre bu şekilde durarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Eyleminin ardından ağzındaki bandı çıkararak Türkiye’de gazetecilerin gazetecilik yapamadıklarını ve konuşturulmadıklarını belirten Eroğlu, bu nedenle konuşma yapmayacağını söyledi.
Törende daha sonra bir konuşma yapan MGC Başkanı Ahmet Ünal ise 1960’lı yıllara kadar mücadele eden gazeteci büyüklerinin kazandıkları hakların hemen hepsini, 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayan süreçte kaybettiklerini vurguladı. “Bu meydan gerçek gazeteciler meydanı” diyen Ünal, şöyle devam etti: “Dünya Basın Özgürlüğü Sıralamasında 151. sıraya gerilemiş bir ülkenin gazetecileri olarak bugün buradayız. 150 gazeteci arkadaşımızın şu an cezaevinde olduğu bir gün bu meydandayız. Bu meydan kalemini satmayan, ülkesi ve geleceği için mücadele eden gazetecilerin meydanı. Bu meydan Hasan Tahsin’lerin meydanı. Bu meydan 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ile Samsun’a çıkan gazetecilerin meydanı. Bu meydanda biz geçmişin güzel günlerini anacak değiliz. Bu meydandan geleceğin güzel günlerini hayal ederek ayrılacağız. Bu meydandan gerçekten gazetecilik yaptıkları için cezaevinde olan arkadaşlarımıza selam göndererek ayrılacağız. Yaşasın Anadolu basını, yaşasın Cumhuriyetimiz, yaşasın bu ülkenin güzel geleceği için mücadele eden yüz binlerce gazeteci, yaşasın asgari ücretle çalışmaya çalışan gazeteci arkadaşlarım.”
Ünal’ın konuşmasının ardından tören bir başka eyleme daha sahne oldu. Bu kez uzun yıllar yerel bir televizyon kanalında çalıştıktan sonra işsiz kalan Aziz Avcı, “Ekmeği büyütelim arkadaşlar” diyerek yanında getirdiği bir somun ekmeği törendeki meslektaşlarına dağıttı.



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