Mersin’de Gaziler Günü törenle kutlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, gazilerin vatan uğruna özgürlüğü elde etmek için hayatlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Atatürk’e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 96’ıncı yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda saat 9.00’da başladı. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan, AK Parti ve CHP Mersin milletvekilleri, gaziler, askeri erkan, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Su, Tuğamiral Gürbüz, Başkanvekili Tufan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kemal Cındız tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende gaziler adına bir konuşma yapan Şube Başkanı Cındız, bu günün 19 Eylül 1921 yılında TBMM’nin çıkardığı özel bir kanunla Başkomutan Atatürk’e ‘gazilik’ unvanının verildiği gün olduğunu anımsattı. Gazilerin, vatan uğruna özgürlüğü seçip, onu elde etmek için hayatlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Cındız, “Gazi Çanakkale’dir, Sakarya’dır, Kore’dir, Kıbrıs’tır. Gazi, 15 Temmuz’dur. Gazi, Mustafa Kemal’dir. Şehit ise vatan toprağıdır, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmettir, bütün bir millete hürriyet zevkini tattıran, gözünü kırpmadan kemiğini etten ayıran, silahını inançla kullanandır. Şehit topraktır, toprak ise vatandır” dedi.

Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitleri saygı ve şükranla andıklarını belirten Cındız, Gaziler Günü’nü kutladı.

Tören, bir öğrenci ve bir askerin okudukları şiirlerle sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’nda gazilerle yakından ilgilenen Vali Su, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.