Mersin'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Mersin'de 19 Eylül 'Gaziler Günü' Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin 95. Yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen tören, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun tören kıtasını ve gazileri selamlamasıyla başladı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla devam eden tören, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, bu günün 19 Eylül 1921 yılında TBMM'nin çıkardığı özel bir kanunla Başkomutan Atatürk'e 'gazilik' unvanının verildiği gün olduğu söyledi. Gazilerin, vatan uğruna özgürlüğü seçip, onu elde etmek için hayatlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Cındız, "Gazi Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Kore'dir, Kıbrıs'tır. Gazi, Mustafa Kemal'dir. Şehit ise vatan toprağıdır, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'tir, bütün bir millete hürriyet zevkini tattıran, gözünü kırpmadan kemiğini etten ayıran, silahını inançla kullanandır. Şehit topraktır, toprak ise vatandır" dedi.

Türkiye'nin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak ilelebet kalacağını belirten Cındız, "15 Temmuz'da yüce devletimizi ve cumhuriyetimizi yok etme hevesiyle ihtilal yapmak isteyen vatan hainlerini nefretle kınıyoruz. Bunlara devletimizin ve milletimizin gerekli cezayı vereceğini biliyoruz. başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitleri saygı ve şükranla anıyor, günümüz kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, bir öğrenci ve bir askerin okudukları şiirlerle sona erdi. Törene, Vali Su'nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, milletvekilleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, gaziler, askeri erkan, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.