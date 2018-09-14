Mersin'de gençler bilimle buluşacak

'sünü düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'nin lansman toplantısı yapıldı. Ayrıca Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Uluslararası Mersin Bilim Gecesi'nin de tanıtımı gerçekleştirildi. Bu yıl 30 bin kişinin katılmasının beklendiği etkinliklere, 16 ülkeden 34 araştırmacı ile ulusal düzeyde birçok araştırmacı ve uzman katılım sağlayacak.

Bir otelde gerçekleştirilen lansman toplantısına Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MEÜ Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı ile proje içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Burada konuşan Rektör Yardımcısı Yağcı, böyle 2 tane etkinliği MEÜ koordinatörlüğünde düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Üniversitelerin temel amacının eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri olduğunu belirten Yağcı, “Biz özellikle bilim konusunu sevdirebilmek, gençlerimizi bu konuya teşvik edebilmek, özellikle yine ülkemizin eksik kalmış olduğu bilimsel gelişim noktasında bir adım atabilmek için, gençlerimizi bu alana yönlendirmek için böyle güzel 2 etkinliği düzenliyoruz. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Mersin Bilim Şenliği'nin 3.'sü düzenlenecek. Mersin Bilim Gecesi ise uluslararası düzeyde Türkiye'de ilk proje. Biz bunun için çok sayıda üniversite, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetimlerden destek aldık. Her birine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bilimin temel amacını keşfetmek, keşif yapmak olduğunu vurgulayan Yağcı, "Yani insanlığın, doğanın ve gezegenin yararına olabilecek bilimsel keşifleri ortaya koyarak, teknolojik ürünler ortaya koymak ve bunları medeniyete katkısı sağlamaktır. Keşfetmek için ise olmazsa olmazımız merak etmektir. Gençlerimizde, çocuklarımızda bu merak duygusunu oluşturacak etkinlikler bizim temel görevimizdir. Bunu yapmazsak üniversite, bilim dünyası, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler olarak amacımıza, hedefimize ulaşamamış oluruz. Bu 2 etkinliğe katılan tüm kuruluşları, kurumları kutluyorum. Bu etkinlik kurumlar arası, üniversiteler arası ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini sağlamak adına büyük bir başarı oldu. 5 kıtadan 16 ülkeden 34 araştırmacı, ulusal düzeyde 34 şehirde bulunan 48 kurumdan 96 araştırmacı, yerel düzeyde 3 üniversite ve 16 kurumdan 128 araştırmacı ile uzman, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 168 okuldan 395 lise ve ortaokul öğrencisi ile 140 öğretmeden oluşan proje ekibiyle toplamda 124 atölye çalışması, 212 proje sergisi, akıl, zeka oyunları yarışması, bilim gösterileri, teleskopla uzay gözlemi, spor ve sanat etkinlikleri, yamaç paraşütü gösterileri gibi etkinler düzenlenecek. Bu etkinliklere tahmini 30 bin kişinin katılımı bekleniyor. Dileriz bu sayı daha yukarı çıkar" ifadelerini kullandı.

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ise Mersin Bilim Şenliği'nin 3.'sünü düzenleyeceklerini dile getirdi. İlkinin 2016 yılında ulusal düzeyde yapıldığını belirten Deniz, “Geçen sene çok güzel bir katılımla uluslararası bir şenlik yaptık. 10 ülkeden katılım oldu. Bu başlangıç açısından önemli bir başarıydı. Bu etkinliklerle gençliği bilimle buluşturmak ve geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı bilimle tanıştırma amacındayız. Şüphesiz bilimle gençlerimizi tanıştırmak için onların merakını artırmamız gerekiyor. İlimiz proje üretme konusunda başarılı illerden biridir. Özellikle okullarımız Türkiye'de 3 yıldır proje üretiminde liderliği elinde tutuyor. Proje üretmede milli eğitimimiz son derece başarılı bir grafik çizmektedir. Bu projelere de destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.