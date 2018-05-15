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15 Mayıs 2018 16:59

Mersin’de Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, ’Gençlik Yürüyüşü’ ile başladı.

Mersin’de Gençlik Yürüyüşü yapıldı

15 Mayıs 2018 16:59


Tevfik Sırrı Gür Stadyum önünden binlerce gencin katılımıyla start alan yürüyüş, Silifke Caddesi’ni takiben Cumhuriyet Alanına kadar devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Cumhuriyet Alanında devam eden etkinlikte, Atatürk Anıtına çelenk sundu.


Güneş, burada yaptığı açıklamada, Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamadığını ve hiçbir gücün esaret altında yaşatamayacağına dikkat çekti. Gençlere hitap eden Güneş, "Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, 19 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle gençlik yürüyüşümüzü yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs 1919’daki heyecan ve aynı azimle gerçekleştirdiğimiz yürüyüşten dolayı hepinizi yürekten kutluyorum" dedi. 19 Mayıs 1919 tarihinin, bu milletin dünyaya karşı yeniden bağımsızlığının hareketi olduğunu ifade eden Güneş, "19 Mayıs 1919, tekrar Anadolu’dan dalga dalga yayılan ve emperyalizme karşı, Haçlı zihniyetine karşı Anadolu savunmasının heyecanının başlangıcıdır. Kıymetli gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Unutmayınız ki, ’vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’. Sözde değil, bu özde duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.




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