Mersin’de ’Gezen Bilim Yollarda’ projesi sürüyor

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Gökkuşağı Ortaokulu’nu ziyaret ederek TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Havare’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü proje ile ilgili bilgi alarak faaliyetleri yerinde inceledi. Proje kapsamında öğrencilere fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi alanında tanıtım yapılarak her dalda 3 etkinlik düzenlendi.

Proje sürecinde 12 farklı köy okulunun gezilmesinin hedeflendiği, Gökkuşağı Ortaokulu’nun ziyaret edilen 11. okul olduğu belirtildi.