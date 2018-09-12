Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, KKTC'ye yasa dışı yollardan kaçmaya çalıştıkları belirlenen 18 Suriyeli göçmen ile insan kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 8 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, il merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalıştıkları belirlenen, aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 28 Suriyeli göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, insan kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına alırken, Suriyeli göçmenler Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı bir başka çalışmada ise sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bunun yanında, asayiş olaylarına ilişkin olarak 4-11 Eylül tarihleri arasında 8 bin 476 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, aranan 79 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca trafik ekiplerinin aynı dönemde 5 bin 100 aracı kontrol ettiği, 298 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, 75 aracın ise trafikten men edildiği ifade edildi.