Mersin'de göçmenlere yönelik Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı

Güney Kore Cumhuriyeti'nin, Türkiye'deki göçmenlere yönelik başlattığı 'Göçmen Sağlığı Merkezi Projesi' kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Sağlıklı Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Kore Cumhuriyeti'nin katkılarıyla kurulan sağlık merkezinin açılışında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2011 yılından bu yana Suriye'de yaşanan dramlar sebebiyle Türkiye'ye gelmek zorunda kalan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli'ye birçok alanda verilen hizmete değinerek, “Devlet ve millet olarak, ülkemize gelen Suriyelilere kucak açtık, Suriye'de huzur ve barış ortamı sağlanıncaya kadar da misafir ettiğimiz bu insanların temel insani ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının devamında, bugüne kadar Mersin'de 7 sağlık merkezinde, 170 binin üzerinde Suriyeli'ye hizmet verildiğini kaydeden Su, açılışı yapılan 8. sağlık merkezi ile birlikte bu hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra 2. ve 3. basamak sağlık merkezlerinde de Suriyelilerin tedavilerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Su, konuşmasının sonunda dost ülke olarak nitelendirdiği Kore'nin katkılarıyla yapılan ve Mersin'de açılan Göçmen Sağlığı Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Merkez, Güney Kore ile Türkiye arasındaki sağlam dostluğun örneğidir"

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ise ülkesinin 5 milyon liralık desteği ile 6 farklı bölgede inşasına başlanılan sağlık merkezlerinden biri olan Mersin'deki Göçmen Sağlığı Merkezi'nin hizmete giriyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merkezin, Güney Kore ile Türkiye arasındaki sağlam dostluğun örneklerinden biri olduğunu belirten Choi, "Türkiye'nin yaklaşık 3.5 milyon Suriyeliye kapılarını açarak, onları dostça gözetmekte olduğunu iyi biliyorum. Türkiye'nin bu cömertliği ve insaniyeti uluslararası toplumdan büyük bir övgü almaktadır. Güney Kore Devleti, Türkiye'deki sığınmacılara yardım edilmesi için bu süre zarfında 14 milyon dolar destekte bulunmuştur. Bu sağlık merkezinin kurulmasının da bir parçasıdır. Bugünden itibaren bu sağlık merkezinin Suriyeli sığınmacılarla bölge halkına kapılarına sonuna kadar açarak, insanlara yardımcı olup, acılarını dindirebilen bir yer olmasını diliyorum" dedi.

Choi, 1950 Kore savaşında ülkelerindeki demokrasinin korunması ve savaşa ara verilmesinin ardından Türkiye'nin ülkelerinde okul yapıp, gönüllü olarak medikal yardımlarda bulunduğu gerçeğini dün gibi hatırladıklarını ve Kore halkının bu yardımları asla unutmayacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak Suriyeli göçmenlere verdikleri sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter, açılışı yapılan merkezin Türkiye'de 174'üncü Göçmen Sağlığı Merkezi olduğunu ifade ederek, 6 ekiple hizmet verilecek olan merkezin Tarsus halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Su, Büyükelçi Choi, Genel Müdür İlter ve protokol üyeleri açılışı yapılan merkezde incelemelerde bulundu.