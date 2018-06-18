Mersin’de gölet hamlesi

AK Parti Mersin İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, son iki yılda Mersin’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın önderliğinde rekor düzeyde göletin yatırım programına alındığı belirtildi. 50 yıllık hayal olan Değirmençay Barajı’nın temelinin atılması ile hayallerin gerçek olduğu ifade edilen açıklamada, 17 adet barajın tamamlanarak hizmete açıldığı, 28 göletin yapım aşamasında olduğu, 100’ün üzerinde baraj ve göletin kente kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Özellikle son iki yılda Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın öncülüğünde Mersin’de rekor gölet hamlesinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Hedef Mersin’de gölet sayısını 100’ün üzerine taşımak. Sadece 2017 yılında 27 adet gölet ve barajın ihalesi gerçekleştirildi, 28 gölet şu anda yapım aşamasında. 50 yıllık hayal olan Değirmençay Barajında temel atıldı. Pamukluk, Sorgun ve Aksıfat barajlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 13 gölet ihale, 33 gölet plan ve proje aşamasında" denildi.

Açıklamada tamamlanan, yapım aşamasında, ihale aşamasında ve plan aşamasında olan göletler şöyle sıralandı; "Tamamlanan göletler; Çamlıyayla Korucak Göleti, Sarıkavak Göleti, Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti, Ayaş Göleti, Esenpınar Göleti, Güzeloluk Göleti Akpınar Göleti, Silifke Kıca Göleti, Gülnar Köseçobanlı Bardat Göleti, Taşoluk Göleti, Yassıbağ Göleti, Mut Hacınuhlu-Kelce Göleti, Tarsus Ardıçlı Göleti,Mezitli Cemilli Çevlik Göleti, Değirmendere Göleti, Gözne Göleti, Arslanköy Göleti. Yapım aşamasındaki göletler; Anamur Demirören Göleti, Aydıncık Barajı, Çamlıyayla Körmenlik ve Fakılar Göletleri, Erdemli Karacaoğlan, Evdilek ve Üçtepe Göletleri, Mezitli Takanlı Göleti ve Fındıkpınarı Göleti, Mut Aydınoğlu, Bağcağız, Çatalharman, Esençay, Geçimli, Gökçetaş, Kayaönü, Kurtuluş, Çaltılı, Dereyurt, Gençali ve Işıklar Göletleri, Silifke Evkafçitfliği Göleti, Tarsus Karaevli (Barajı) ve Çavuşlu Göleti, Toroslar Güzelyayla, Yüksekoluk, Kavaklıpınar (Darlık) ve Yavca Göletlerinde ihaleler yapıldı, işe başladı, çalışmalar sürüyor. İhale aşamasındaki göletler; Erdemli Kargıcak Barajı Erdemli Alibeyli, Erdemli Elbeyli, Gülnar Çukurasma Göleti, Gülnar Üçoluk Göleti, Gülnar Bereket Göleti, Gülnar Ehirhacı, Gülnar Çavuşlar, Gülnar Zeyne (Sütlüce) Göleti, Mut Yeşilyurt (Sinabiç) Göleti, Mut Yıldızköy-Topluca Göleti, Mut Yukarı Köselerli Göleti, Mut Sarıkavak Göleti. Plan proje aşamasındaki göletler; Anamur Anıtlı Barajı, Anamur Boğuntu Göleti, Anamur Çaltıbükü Göleti, Aydıncık Karadere Göleti, Bozyazı Gözce Göleti, Bozyazı Kömürlü Göleti, Bozyazı Sini Barajı, Erdemli Çiftepınar Barajı, Erdemli Değirmenyıkığı Göleti, Erdemli Mühlü Göleti, Gülnar İshaklar Göleti, Gülnar Yarmasu Göleti, Gülnar Sipahili Barajı, Mezitli Kargasekmez Göleti, Mut Barajı, Mut Bozdoğan Göleti, Mut Gelemiç (Aşağı Köselerli Göleti), Mut Kadıkızı Göleti, Mut Narlıdere Göleti, Mut Yalnızcabağ Göleti, Silifke Bahçederesi Göleti, Silifke İmambekirli Göleti, Silifke İmamuşağı Göleti, Silifke Karaböcülü Göleti, Silifke Nasrullah Göleti, Tarsus Kurtçukuru Barajı, Tarsus Pirömerli Göleti, Tarsus Taşçılı Göleti, Tarsus Tepeçaylak Barajı, Toroslar Atlılar Göleti, Toroslar Doruklu Göleti, Toroslar Kepirli Göleti ve Mersin Merkez Akpnar göletleri için projeler hazırlanıyor, yakında ihale sürecine geçilecek."