Mersin’de gönül elçileri fidan dikti

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Gönül Elçileri Projesi kapsamında Emirler Mahallesi’ndeki hatıra ormanına çocuklarla birlikte fidan dikti

Zeliha Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Türkiye genelinde yürütülen proje çerçevesinde, Mersin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesinde bulunan ‘Gönül Elçileri Hatıra Ormanı’nda çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya ve yaklaşık 300 çocuk ile birim yöneticileri katıldı. Gönül elçileri hatıra ormanına yaklaşık 5 hektar alana 4 bin 500 civarında çeşitli türde fidan dikildi. Etkinlikte, Müdür Yıldaz Toroslar Anıttepe’de bulunan Çocuk Hakları Hatıra Ormanının çevre düzenlemesi için de çocuklara söz verdi.

İl Gönül Elçileri ve Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı da katılımlarından ve desteklerinden dolayı Zeliha Su ve Bölge Müdürü Yılmaz’a teşekkür etti.

Etkinlikte, çocuklarla birlikte fidan diken Su, onlara hediyeler de dağıttı.