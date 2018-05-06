Mersin’de göz sağlığı taraması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında verilen hizmetleri hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda 2016 yılı Mart ayında hayata geçirilen gezici sağlık araçları ile ulaşılması en zor bölgelere kadar sağlık hizmeti götürülüyor. Gezici sağlık tarama hizmeti ile Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçenin tamamında, toplam 8 bin 647 vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, gezici göz sağlığı tarama araçlarıyla Mersin’in her bucağına şifa dağıtıyor. Ücra bölgelerde ve özellikle ulaşımın zor olduğu noktalarda sağlık hizmeti sunmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşlardan da takdir topluyor.

Tam donanımlı gezici sağlık tarama araçları ile verilen hizmetler sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere özellikle yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara düzenli olarak göz sağlığı hizmeti sunularak, vatandaşların yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak Gülnar ilçesinde göz doktoru bulunmaması nedeniyle, Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Gülnar ilçesinde bulunan 100. Yıl İlk ve Ortaokulu, Alanboğaz İlk ve Ortaokulu, Zeyne İlk ve Ortaokulu ile Kuskan İlk ve Ortaokulu olmak üzere 4 okulda gezici göz sağlığı tarama hizmeti verildi.

“Doktorun okulumuza gelmesi çok daha iyi oldu”

Kuskan Ortaokulu Müdürü Muazzez Kara, “Çocuklarımızın böyle imkanları olmuyor maalesef. O yüzden böyle bir hizmetin çocuklarımızın ayaklarına gelmesi bizim için çok faydalı. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada ilkokul ile birlikte yaklaşık 300 öğrencimizin göz taraması yapıldı. Gayet de başarılı bir şekilde bitirildi. Okulumuza daha önceden böyle bir hizmet gelmemişti. Çocuklarımız böyle kapsamlı bir tarama yaşamamıştı. Onlar için de güzel bir değişiklik oldu" dedi.