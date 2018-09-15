Mersin'de 'Gübre Denetçisi Eğitimi' gerçekleştirildi

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine 'Gübre Denetçisi Eğitimi' verildi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü eğitmenleri tarafından il müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 30 personele eğitim verildi. Verilen eğitimlerin, ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemelerine uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimi, bunun sonucunda alınacak önlemler ve piyasa gözetimi ve denetimi konularına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlandığı belirtildi.

Ürünlerin denetimleri, ürünlerin özelliklerinin, işaretlemelerinin ve ilgili teknik düzenlemelerine uygunluğunun kontrolü amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren gübre dağıtıcıları ve üretici, ithalatçılarını denetleyecek ve çiftçimizin güvenli gübrelere erişimine katkı sağlayacak olan personelimizin gübre denetçisi eğitimi, bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü eğitmenleri tarafından il Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bu çerçevede 30 personelimizin eğitime katılımı sağlandı" denildi.