Mersin'de 'Gürültü Eylem Planı' hayata geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 'Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı, Alternatif Senaryoların Geliştirilmesi Projesi' ilgili bakanlık tarafından da geçerli not aldı. 2 yılda projesi tamamlanan 'Gürültü Eylem Planı', önce kentin gürültü skorunun yüksek olduğu yerleri tespit ederek işe başladı. Ardından gürültünün azaltılması için gürültü kaynakları, gürültü skorları, gürültü senaryoları, gürültüyü azaltacak çözüm ve stratejik öneriler hazırlandı. Plan sadece merkezde değil, trafik ve nüfusun yoğun olduğu ilçelerde de uygulamaya alındı.

"599 bin 668 araç olması gürültü kirliliğine yol açıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda Mersin'in en büyük gürültü sorunu yüzde 90'lık oranla trafik olarak belirlendi. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ise, TUİK verilerine göre 2018 Nisan ayı sonu itibari ile Mersin'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 599 bin 668 ulaşarak gürültü kirliliğine yol açması. Yine veriler gürültü kirliliğinin insanları sinirli ve stresli hale getirdiğini, yorgunluk, depresyon gibi belirtilerin de başlangıcına sebep olduğunu ortaya koyuyor. Bu amaçla Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık sorunlarının önlenmesi ve mutlu bir kentin zeminin oluşturulması amacı ile önce Ulaşımda Eylem Planı'nı uygulamaya başladı" denildi.

Planla ilgili bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Plan, öncelikle sokakların, caddelerin ve yoğun olarak tercih edilen mekanların, okulların gürültü skorunun ölçümlemesi ile başladı. 3 kategoride değerlendirilmeye alınan planda ölçümleme sabah, akşam ve gece olmak üzere değerlendirildi. Gürültü kirliliğine yol açan ulaşım koşullarının revize edilmesi için çalışmalara başlandı. Buna bağlı olarak, trafik hız sınırları belirlendi, yol yüzeyinin taş mastik asfalt ile kaplanması, şerit ve yön genişlik değişimi uygulaması, gürültü bariyerlerinin oluşturulması, ağır taşıtların otobana yönlendirilmesi ve en önemlisi toplu taşımayı özendiren ulaşım projelerinin hazırlanması için öneriler sunuldu ve birçoğu hayata geçti."