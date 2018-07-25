Mersin’de hacı adayları dualarla uğurlandı

Merkez Toroslar ilçesinde bulunan 3 Ocak Zafer Camisi önünde gerçekleştirilen törende, ilahiler söylendi, Kur’an-ı Kerim okundu. Törende konuşan İl Müftüsü Şaban Kondi, Allah ve Resulünün, hacı adaylarına nasıl hitap edileceğini herkese öğrettiğini belirterek, "Size Allah’ın misafirleri, hacılar ve umreciler demiştir. Dolayısıyla sizler misafirisiniz. Ev sahibi ise alemlerin yaratıcısı ve ilk mabedi orada inşa eden yüce Rabbimdir. Niyeti samimi olan, Allah rızası olan, haramdan korunan, kul hakkından arınan, yalnız haccını eda edip geriye dönmek amacıyla oraya giden insanları Peygamber Efendimiz tarif ederken, ‘Anadan doğmuş gibi, günahlardan arınmış olarak geri döneceklerdir’ diye söylemiştir. Dünyada en değerli varlık olarak Allah insanoğlunu yaratmıştır. Ola ki hata, yanlış yapabiliriz ama önemli olan hatanın hata olduğunu anlayıp ondan vazgeçmektir. Her şeyi insanın emrine veren yüce Rabbim, bugün 2 milyon insanın içerisinde o mübarek bölgeye gitme fırsatını, şansını sizlere verdi" diye konuştu.

Bu yolculuğun sıradan, turistik bir yolculuk olmadığını vurgulayan Kondi, "O mabet, o Kabe yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabet, ilk mescittir. Göğün ortasından bir taş düşse tam Kabe’nin ortasına düşer. Kabe insanlık tarihiyle birlikte, bir olan Rabbimizin huzurunda onun emirleri etrafında tavaf ederek, onun emirlerine bağlılığımızı ifade ederek, Kabe’nin etrafında rengi, dini, ırkı, cinsiyeti, zenginliği, asabiyeti ne olursa olsun, herkesin eşit olarak Allah katında olduğunu bize hatırlatır. Her tavaf Allah’ın emirlerine sarılmayı, birliğimiz ve kardeşliğimiz, İslam ümmetinin birliğini bize hatırlatır. Her tavaf günahlardan arınmayı bize hatırlatır. Kalbimize yolculuk yapıyoruz. Orada tarihi değerlerimize saygı duyan, aynı dine inanan, aynı Kabe’nin etrafında tavaf eden değişik ülkelerden gelen Müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Sakın insanları hor görmeyin. Sakın insanlara farklı bakmayın. Tavaf yaparken insanlara omuz vurarak incitmeyin. Siz kendi halinizde Allah ile baş başa günahlarınızın affı için uğraşın. Kabe’de tavafınızı yapın. En büyük silahınız sabır ve takva olsun. Sabredin, sabrınızın karşılığını alacaksınız. Arabalara binerken, arabaları beklerken, otele giderken, yemek sırasında beklerken, tavaf ederken başkasının kalbini kırmayın. Kabe’ye saygı duyup oraya gidiyoruz ama hemen yanı başımızdaki insanların kalbini kırmayalım, onurlarını rencide etmeyelim. Bizler, ülkemiz, İslam alemi için dua edin. Rabbim yolunuzu açık etsin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hacı adayları, dualarla uğurlandı.