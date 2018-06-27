Mersin’de halk plajlarında ikinci mavi bayrak Susanoğlu’na

Ş., plajlara mavi bayrak alınabilmesi için gerekli olan uluslararası 33 kriterin tamamını yerine getirerek, Susanoğlu halk plajına Mersin’in ikinci mavi bayrağını kazandırdı.

Mersin’in bütün plajlarını mavi bayraklı hale getirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Kızkalesi halk Plajına kazandırdığı Mavi Bayrağı korumayı başarırken, bu yıl da 33 uluslararası kriteri yerine getirmesinden dolayı Mersin halk plajlarının ikinci mavi bayrağını Susanoğlu sahiline aldı. Mersin’in en büyük ve gelen turist sayısının çok olduğu plajlara mavi bayrak kazandırmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2019’da ise Yapraklıkoy ve Kocahasanlı halk plajlarını da mavi bayraklı hale getirmek için çalışmalarına hız veriyor. Susanoğlu halk plajının mavi bayrağını ve sertifikasını makamında teslim alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir iddia ile yola çıkmıştık. Mersin’in her noktasından denize girilebilecek demiştik. Tabi bunun en önemli aşaması da sahillerimizde bulunan yerleşim birimlerinde atık su arıtma tesislerimizi hayata geçirmek ve bu tesislerin fosseptiklerle kirletmenin önüne geçmekti. Tabi bunun yanında tüm plajlarımızı da mavi bayraklı hale getirmek istiyorduk. Geçen yıl bildiğiniz gibi Kızkalesi plajına mavi bayrak aldık. Bu yıl yapılan denetlemelerde bayrağın hala gönderde bulunacağına dair yetki verildi. Yani Kızkalesi plajının mavi bayrağı koruduğu tescil edilmiş oldu. Bunun yanında Susanoğlu plajımızla ilgili de bu yıl ilk defa mavi bayrağa kavuştuk. Temennimiz bundan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Denizkızı A.Ş’nin sorumluluğunda bulunan her yeri mavi bayraklı hale getirmek” dedi.