Mersin’de hayat normale dönmeye başladı

Mersin’de 28 Aralık gecesinden dün öğlene kadar etkili olan ve metrekareye 161,4 kilogram yağış düşmesi nedeniyle yaşanan afet hayatı olumsuz etkilerken, yapılan çalışmalar neticesinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın koordinasyonuyla görev alan kriz masası, yağmurun etkili olduğu ilk saatlerden itibaren çalışmalara başlayarak hasarın en aza indirilebilmesi için görev aldı. Metrekareye 161,4 kilogram yağış düşmesi ve uzun yıllardır bu kadar kısa sürede bu kadar fazla yağış gerçekleşmemesi nedeniyle birçok noktada olumsuz koşullar oluşurken, müdahale edilen yerlerdeki sorunlar kısa sürede ortadan kaldırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MESKİ) ortaklaşa yürüttüğü kurtarma ve mücadele çalışmalarına 2 bin 47 personel ve 469 araç ile müdahalede bulunuldu. Ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ise 170 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak tahliyesini sağladı. Ekipler, motopomp adı verilen pompalarla afet nedeniyle sular altında kalan ev ve iş yerlerinden gelen ihbarları da değerlendirerek suların tahliyesini sağladı. Kent genelinde yaşanan afet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin Çağrı Merkezi’ne doğrudan gelen ihbar sayısı 737’yi bulurken, 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi’nden gelen ihbar sayısı ise bin 766’ya ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’ne gelen 2 bin 503 ihbarın neredeyse tamamına geri dönüş sağlandığı kaydedildi.

İlk andan itibaren kentin bazı noktalarında su birikintileri oluşurken, doğal afet nedeniyle mezarlıklarda, parklarda, yollarda, bina ve araçlar ile tarım arazilerinde çok ciddi tahribatlar meydana geldiği bildirildi.

Sel afeti nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiği Mersin’de, kayıp olduğu bildirilen 3 vatandaş içinse oluşturulan özel ekipler ile arama çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarına itfaiye arama ekibinden 4 kişi görevlendirilirken, bu ekiplerin kayıpların yaşandığı Yalınayak deresinde çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan, yaşanan afet sırasında deniz kenarında kendi fotoğrafını çekmek isterken denize düştüğü iddia edilen Soner Yılmaz’ı arama çalışmalarının da oluşturulan özel ekipler tarafından devam edildiği kaydedildi.

Ayrıca Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Liman B kapısı girişinde hayvancılık yapan vatandaşların hayvanları da telef olmaktan kurtarıldı. Afetten etkilenen ailelerin Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde konuk edildiği bilgisi paylaşılırken, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler gece boyunca sel felaketi ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Afetin derin yaralar açtığı Mersin’de, yağışlar sabah saatlerinde etkisini kaybederken güneş yüzünü gösterdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde trafikte yaşanan olumsuzluklar tamamen ortadan kaldırıldı. Mersinliler ise önceki gün sulara teslim olan sahil kesimlerinde yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı. İş yerlerine ulaşmada sorun yaşayan vatandaşlar, afetin ikinci gününde ev ve iş yerlerine sorunsuz bir şekilde ulaşabildi.

3 Ocak’ta açılışı gerçekleşmesi planlanan Demokrasi Kavşağı’ndaki su baskını temizlenirken, hasar gören bölümler de hızla onarılmaya başlandı. Ayrıca Tulumba Kavşağı’ndaki su baskını da aynı gün içerisinde temizlenirken, afetin boyutunu gözler önüne seren Adnan Menderes Bulvarı da eski görüntüsüne kavuşturuldu.

Kent genelinde bazı noktalarda çalışmalar devam ederken, hayat normale dönmeye başladı.