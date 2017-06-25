Mersin’de hayvan destekleri hayvancılık için umut oluyor

Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan ancak her geçen yıl çeşitli zorluklardan dolayı kan kaybı yaşayan hayvancılık, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Mersin’de yeniden canlandırılmak isteniyor. Kilometrelerce uzakta, Toros dağlarının ardında besicilik faaliyetini sürdürmeye çalışan üreticiler ise yüzde 75’lik hibe desteği ile dağıtılan damızlık keçiler sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Kırsalda yaşayan üreticiler için hayata geçirilen Mersin’de Kıl Keçisi Islah Projesi kapsamında Mezitli, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde 31 üreticiye 119 adet damızlık teke dağıtıldı. Ayrıca Çamlıyayla ilçesinde 37 üreticiye 152, Tarsus’ta 89 üreticiye 371, Erdemli’de 80 üreticiye 268 adet olmak üzere 7 ilçede toplam 237 üreticiye 910 adet damızlık teke dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile Mersin hayvancılığına umut ışığı oldu.Tekeleri alan üreticiler, Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri tarafından da sıklıkla kontrol edilerek olası sorunlara ve taleplere karşı anında çözüm buluyor. Yaz aylarını yüksek rakımlarda, Toroslar’ın zirvelerinde geçiren üreticiler, ziyaret edilerek mevcut durumları kayıt altına alınıyor ve proje kapsamında verilen desteklere de devam ediliyor.

Aldığı damızlık tekeleri sürüsüne katan ve Gülek’in yüksek kesimlerinde besicilik faaliyeti yürüten Salih Apapbak, verilen destekle bayramı 3 ay önceden kutladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerini iletti. Apapbak, “Böyle bir projeye imzasını attığı için ilk başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etmek istiyorum. Bize teke dağıtımı yapılacak diye mesaj geldi ve biz de müracaat ettik. Sağ olsunlar geri çevirmediler ve 5 adet teke verdiler. Tekelerimiz çok güzel. Allah herkese nasip etsin böyle bir Büyükşehir Belediye Başkanını. Sevinçliyiz. Yüzde 25’lik bir ödemeyle teke sahibi olduk. Normalde ortalama bin lira olan tekenin tanesine biz 200-250 TL gibi bir ücret ödeyerek sahip olduk. Başkanımız bizleri çok sevindirdi. Bize büyük bir babalık yaptı Allah razı olsun. Biz bayramı 3 ay önceden kutladık. Tekeler bize bayramdan 3 ay önce verildi ve 3 ay önceden bayram yaşadık. Bu bayram da daha iyi geçecek inşallah. Sayın başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Kendilerini kilometrelerce uzakta bile düşünen bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip oldukları için çok şanslı olduklarını ifade eden Tarsus Hacıhamzalı Mahallesi’nden besici Yahya Çuhadar da “5 tane damızlık teke aldık. Sürümüze kattık. Daha önce böyle bir hibe görmedik. Daha önceden böyle değildi. Şimdi yanımızdalar. Her türlü desteği veriyorlar. Bundan sonra da bu işi devam ettirmek istiyoruz. Mersin’in merkezinden kilometrelerce uzakta, dağlarda olan biz besicileri bile düşünen bir başkanımız var. Eşi benzeri bulunmaz bir başkan. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.

Karşılaştıkları çeşitli zorluklara rağmen Yörük-Türkmen geleneğini inançla sürdüren ve geçimlerini hayvancılıktan kazanan üreticilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm konusunda her zaman üreticinin yanında olduklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, “Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin karşılaştıkları sorunlara yasaların izin verdiği ölçüde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Tarım konusundaki bilinçlendirme ve destekleme çalışmalarımızı, hayvancılık konusunda da yaygınlaştırarak genişletiyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli ve daha fazla verim alabilmeleri için gerekli destekleri veriyoruz. Bu desteklerimizden biri olan damızlık kıl keçisi desteği ile Mersin’deki kıl keçisi ırkının bozulma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Kan değişimi amacıyla üreticilerimize verdiğimiz damızlık teke desteği son derece önem arz etmektedir. Sürülerin bu şekilde ıslah edilmesiyle işletmelerin daha verimli hale getirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Projemiz sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin kıl keçisi sürüleri ıslah edilecek ve sürü verimliliği artacaktır. Böylece Mersin ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.