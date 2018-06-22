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22 Haziran 2018 17:27

Mersin’de ’Her Okula Bir Avukat’ projesi

Mersin Barosu, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak amacıyla her okula bir avukat görevlendirecek.

Mersin’de ’Her Okula Bir Avukat’ projesi

22 Haziran 2018 17:27


Türkiye Barolar Birliği tarafından başlatılan ’Her Okula Bir Avukat Projesi’ kapsamında, Mersin Barosu tarafından sandıkta görevlendirilecek olan avukatlara, ’Sandık Müşahidi Eğitimi’ verildi.


Eğitim çalışmasının açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 24 Haziran’da ülkenin geleceği açısından çok önemli bir seçim yapılacağını söyleyerek, "Önemli olan gerçek iradenin, adaletin ve hukukun tecelli etmesidir. Bu eğitim, seçim sürecinde oy sayımında, oyların heba edilmemesi için ve sandık güvenliği için çok önemli. Bu eğitim sürecini bu nedenle çok önemsiyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından Oy ve Ötesi Doğu Akdeniz Bölge Sorumlusu Sinem Şahpaz Yalçınkaya tarafından katılımcılara sandık güvenliğinin sağlanması konusunda bilgiler verildi.




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