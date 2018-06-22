Mersin’de ’Her Okula Bir Avukat’ projesi

Türkiye Barolar Birliği tarafından başlatılan ’Her Okula Bir Avukat Projesi’ kapsamında, Mersin Barosu tarafından sandıkta görevlendirilecek olan avukatlara, ’Sandık Müşahidi Eğitimi’ verildi.

Eğitim çalışmasının açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 24 Haziran’da ülkenin geleceği açısından çok önemli bir seçim yapılacağını söyleyerek, "Önemli olan gerçek iradenin, adaletin ve hukukun tecelli etmesidir. Bu eğitim, seçim sürecinde oy sayımında, oyların heba edilmemesi için ve sandık güvenliği için çok önemli. Bu eğitim sürecini bu nedenle çok önemsiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Oy ve Ötesi Doğu Akdeniz Bölge Sorumlusu Sinem Şahpaz Yalçınkaya tarafından katılımcılara sandık güvenliğinin sağlanması konusunda bilgiler verildi.