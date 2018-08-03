Mersin’de ’Hükümlüler Meslek Ediniyor’ projesi başladıı

Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun çok amaçlı salonunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Su, Mersin’de SODES projeleri ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik çok ciddi çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade ederek, il genelinde toplamda 52 SODES projesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Projelerden 15’inin istihdama yönelik olduğunu belirten Su, 16’sının kültür, sanat ve spora yönelik olduğunu, 21’inin ise sosyal içerikli projeler olduğunu ve bu projelere toplamda 27 milyon 170 bin liralık kaynak tahsis edildiğini aktardı.

"Bu proje dezavantajlı grupları topluma kazandırıyor"

Tarsus’ta da önemli SODES projelerinin bir bir hayata geçirildiğini kaydeden Su, bu projelerin dezavantajlı grupların sosyalleştirilmesi, topluma kazandırılması ve meslek sahibi olmalarının sağlanması yanında, dezavantajlı vatandaşların kültür, sanat ve spor gibi etkinliklerle uğraşmaları sağlanarak, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmalarına vesile olunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Su, proje kapsamında desteklenen ’Kaynak Atölyesi’, ’Terzi Atölyesi ve Kursu’ ile birlikte, Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ’Cezerye Atölyesi’, 20 bin ekmek kapasiteli ’Fırın’ ve SODES ofisini ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.