Mersin'de "huzur" uygulaması

Mersin'de çok sayıda polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şubesinden ekipler katıldı. Suç ve suçluların önlenmesi ile vatandaşların huzuru için çok sayıda polisin katılımıyla il genelinde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülen kişiler üst aramasından geçirildi, genel bilgileri sorgulandı. Özellikle şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda araçlar ve içerisinde bulunan kişiler de aranırken, şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, ayrıca kentte bulunan eğlence merkezlerine tek tek girip, buralarda da uygulama yaptı. Halka açık ve eğlence merkezlerinde yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar gözaltına alınırken, trafik yönünden de bazı araçlara cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri önümüzdeki günlerde de "huzur" uygulamalarının devam edeceğini bildirdi.