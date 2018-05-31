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31 Mayıs 2018 13:09

Mersin’de içmesuyu depolarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırmak amacıyla içmesuyu depolarının bakım ve onarımlarına devam ediyor.

Mersin’de içmesuyu depolarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

31 Mayıs 2018 13:09


MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler içmesuyu depolarının mevcut pompaları ile mekanik ekipmanların ve depoların genel bakım ve onarımının yanı sıra dış cephe ve çevre düzenlemesi yaparak, vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu imkanı sağlıyor. Mersin genelinde yaklaşık bin 100 adet içmesuyu deposuna sahip olan MESKİ, son 5 yılda 388 adet içmesuyu deposu rehabilite ve iyileştirme çalışmasını tamamladı. Bunun yanısıra 45 adet depo/terfi istasyonu inşa edilirken, depoların yalıtım, fayans döşeme, vana ve boru değişimi gerçekleştirildi. Depoların dış yüzeyi de su kayıplarının önlenmesi amacıyla sızdırmazlık özelliğine sahip izolasyon malzemesiyle kaplanırken, içme suyu depoları belirli standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli hale getirildi.




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