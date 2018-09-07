Mersin’de ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı

Büyükşehir Belediyesi, kullanılmış giysilerin geri kazanımı için yerleştirdiği giysi toplama kutuları ile proje öncesinde tamamen çöp konteynerlarına atılan, atık taşıma ve bertaraf maliyetlerini arttıran tekstil atıklarının, yeniden kullanım ve geri dönüşüm ilkelerine uygun olarak ihtiyaç sahiplerine verilmesine vesile oluyor. Elde edilen geliri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların giysi ihtiyacı karşılanıyor.

"17 bin 192 parça giysi ihtiyaç sahiplerine ulaştı"

Giysi toplama kutularında biriken kıyafetler, iplik veya izolasyon maddesine dönüştürüldükten sonra elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeni kıyafetler alınıyor. Alınan yeni kıyafetler Dosteli Market’e teslim ediliyor. Bu kıyafetler de Dosteli Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Erkek ve kız çocuk tişörtü, tayt, şort, ikili takım, kadın-erkek tişörtü, gömlek, okul tişörtü, kadın ve erkek pantolonu, tunik, etek, bebek zıbını, çorap, çocuk keten ve kumaş okul pantolonu gibi kıyafet çeşitleri ile Dosteli Market’te yerini alıyor. Rutin olarak 2 ayda bir geri dönüşüm sayesinde elde edilen yeni kıyafetler markete getiriliyor. Dosteli Marketlerden faydalanan vatandaşlar alışverişleri esnasında bu kıyafetlerden faydalanabiliyor. 2017 yılı Aralık ayından bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 17 bin 192 parça giysi yardımı yapıldı. Ayrıca bu yıl içerisinde Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden askerlere de 13 bin 500 adet iç çamaşırı, termal tayt, atlet ve çorap yardımı gönderildi.