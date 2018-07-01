Mersin’de il spor merkezleri törenle açıldı

Edip Buran Spor Salonu’ndaki törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, kurum personelleri ve sporcu aileleri katıldı.

Güneş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, spor merkezlerinde 35 farklı branşta 5 bini aşkın sporcunun yer aldığını söyledi. Gençlere seslenen Güneş, "Sizlerin yaz döneminde hoşça vakit geçirmeniz, hem bedensel hem de ruhsal anlamda daha dinamik olmanız açısından Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzce bu tür etkinlikler düzenlenmektedir. Türkiye, güçlü bir devlettir. Tarihinden aldığı gücün yanı sıra en büyük gücü siz sevgili gençlerden almaktadır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Biz idareciler bu düsturla hareket ediyoruz" dedi.

Mersin’de gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde, ülkesi ve milleti içen çalışmaya devam edeceğini kaydeden Güneş, "Sizler spor tesisler konusunda çok şanslısınız. Akdeniz Oyunları’nda ve sonrasında Mersin’de spor ve gençlik adına çok büyük yatırımlar yapıldı. Şu ana kadar Mersin’e 580 milyon lirayı aşan yatırım yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaylalarda bulunan gençlerimize spor hizmeti vermek için 15 yaylaya spor tesisi yaptık. İl spor merkezlerimizin yaz spor okulları kapsamında yaylalarda gençlerimize spor yaptırma imkanı sağladık. Ayrıca 15 yaylada hayata geçen spor merkezlerinin yanı sıra 20 spor merkezi daha yaparak toplamda 35 spor merkeziyle gençlerimize yaylalarda spor yapma imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin’in artık sadece tarihi, kültürü ve deniziyle değil spor turizmiyle de anıldığını vurgulayan Güneş, "Türkiye geneli bu yıl 102 bini aşkın sporcu Mersin’deki müsabakalara geldiler. Bu ciddi bir rakamdır. Mersin, dostluğun ve kardeşliğin merkezi oldu. İl spor merkezlerimiz yıl boyunca devam edecek. Spor yapmak isteyen gençlerimiz, yıl boyunca spor tesislerimizden faydalanabilirler" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Artistik cimnastik ve judo branşı gösterilerinin ardından Mersin’i ve Türkiye’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ederek derece alan sporculara hediyeler verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5-18 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik 35 farklı branşta açılan ve kayıtları devam eden il spor merkezlerinin 15 Eylül 2018 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.