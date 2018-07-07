Mersin’de ilaçlama ekibi bilgilendirildi

Gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakmak için haşere ile mücadelenin doğru yapılması konusunda personele eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, sürdürdükleri haşere mücadelesinde başarılı olmak için bilimsel verilere ve eğitime büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Enver Durmuşoğlu tarafından, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan ve yaz-kış haşerelerle mücadele eden 400 kişilik ilaçlama ekibine eğitim verildi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, personellere sivrisinek türleri, neden olduğu hastalıklar ve insan sağlığına zararları, sivrisineklerin yaşadığı alanlar, beslenme şekilleri ve üreme alanlarına değinilerek teknik bilgiler aktarıldı. Sivrisinekle mücadele yöntemleri, mücadele esnasında kullanılan ilaçların türleri ve etki mekanizması, haşerelere karşı biyolojik mücadelenin önemi ve personelin saha çalışmaları esnasında dikkat etmesi gereken konularda da ayrıntılı bilgiler veren Durmuşoğlu, eğitim sonrası personelin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin birçok ilinde eğitim verdiğini, ancak ilk defa bu kadar kalabalık bir ilaçlama personeli ile karşılaştığını söyleyen Durmuşoğlu, "Çevre ve halk sağlığı alanında sorun olan zararlılar ve bunlarla mücadele konusunda yürüttüğümüz çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalardan bir tanesi de biyosidal ürünler. Sivrisinek mücadelesinde kullanılan biyosidal ürünlere, sivrisineklerin gösterdiği direnç ve direnç yönetimi konusunda bugün burada eğitim veriyoruz" dedi.