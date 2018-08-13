Mersin’de İncir Şöleni coşkuyla kutlandı

İncir Şöleni’ coşkuyla kutlandı.

Göçük Mahallesi’nde gerçekleşen programda, sahneye ilk olarak yöresel sanatçılardan Metin Şirinkaya çıktı ve türkülerini Göçüklü hemşehrileri ile birlikte seslendirdi. Yöresel sanatçı Şirinkaya’nın ardından sahne alan Kırgızlı sanatçılar da köylülerden büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetleri ve komuzları ile parçalarını seslendiren sanatçılar Kırgız Türkçesi ile şarkılarını söyledi.

"Sevcan Orhan ve Oğuz Yılmaz coşturdu"

Şölen’in konser bölümünde Oğuz Yılmaz ve Sevcan Orhan şarkılarıyla Mersinlileri büyüledi. İlk olarak sahneye çıkan Yılmaz, ‘Gelmezsen Gelme’, ‘Vay Ben Öleydim’, ‘Fidayda’, ‘Kesik Çayır’, ‘Çekirge’ ve ‘Hayatı Tespih Yapmışım’ gibi türküler ile sevenleriyle coşkulu bir gece geçirdi. Gecenin sonunda sahne alan Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Sevcan Orhan ise, ‘Arabım Fellahi’, ‘Bahçada Yeşil Çınar’, ‘Çiçekten Harman Olmaz’, ‘Mihriban’, ‘Candan İleri’, ‘Aynalı Körük’ ve ‘Seni Seven Sevmesini Bilmemiş’ gibi halk müziğinin birbirinden güzel türkülerini okudu. Alanını dolduran binlerce kişi için türkülerini seslendiren ünü sanatçı Sevcan Orhan, performansıyla vatandaşları coşturdu.

"İnsanımız sürekli üretiyor"

Şölende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bizim insanımız çalışkan. Bizim insanımız üretiyor. Bizim insanımız ülkenin kalkınması için bir şeyler yapmak, üretmek ve ülkeyi kalkındırmak için kendisini sorumlu addediyor. Ama ne yazık ki ürettiğimiz ürünler maalesef çektiğimiz emeklerin, alın terinin karşılığını bulamıyor. Bunun yıllardır sıkıntısı içerisindeyiz. Ama bizim insanımız belki kazanamıyor fakat bu ülke insanını doyurmak için bu ülke insanına katkı sunabilmek için gece gündüz demeden mücadele ediyor. Bu mücadeleyi gösteren bütün hemşerilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tür etkinliler bizleri bir araya getiriyor"

Bu tür etkinliklerin insanları bir araya getirdiğini ve güzel bağlar kurulmasına vesile olduğunu belirten Kocamaz, "Elbette üreteceğiz ama bunu bayramını da hep birlikte yapacağız. Tabi ki bu tür etkinlikler bizi bir araya getiriyor. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor ve geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlıyor. Bu tür etkinlikler bölgeye, yaşadığımız yerlere aidiyet duygusu taşımamızı sağlıyor. Birbirimizi daha yakından tanımamızı sağlıyor. Ülkemizdeki ve ilimizdeki sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik duygularını geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından en iyi incir yetiştiricilerine ödülleri takdim edildi. Birinci olan Salih Bolat, ikinci olan Veli Bozgaç ve üçüncü olan Yusuf Kenan Aydın isimli üreticilere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.