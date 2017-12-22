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22 Aralık 2017 17:26

Mersin’de işitme engelliler için ’Görüntülü Destek Hattı’

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Görüntülü Destek Hattı’ ile işitme engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

Mersin’de işitme engelliler için ’Görüntülü Destek Hattı’

22 Aralık 2017 17:26


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ’Görüntülü Destek Hattı’ projesi sayesinde işitme engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerini takip ederken kendilerini ifade etmekte zorlandıkları noktada görüntülü destek hattını arayıp yardım alabilecekler.


Kamu kurumlarında işi olan engellilerin ihtiyaç duymaları halinde, karşısındaki kamu görevlisi ile iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşadığında 0553 360 27 03 numaralı hattı görüntülü olarak arayabilecek ve Engelliler Dairesi Başkanlığı’nda görevli işaret dili konusunda eğitimli personel tarafından kendisine iletişim desteği sağlanacak. İşaret dili ile işitme engelli bireyin sorunu öğrenilip karşı taraftaki görevliye sesli olarak iletilecek. Görevlinin söyledikleri ise işaret dili kullanılarak işitme engelli bireye aktarılarak iletişim desteği sağlanacak.


Bu hizmet sayesinde işitme engelli bireylerin kamu kurumlarındaki işlemleri çok daha hızlı, doğru ve sorunsuz bir şekilde halledilirken, işitme engellilerin işlemlerini yapan kamu görevlisinin de işini son derece kolaylaştıracak.




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