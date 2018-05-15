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15 Mayıs 2018 16:10

Mersin’de İsrail katliamı protesto edildi

Mersin’de AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu mensuplarınca, İsrail katliamı protesto edilirken, Filistin’de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mersin’de İsrail katliamı protesto edildi

15 Mayıs 2018 16:10


Ulu Cami önünde öğle namazı sonrasında bir araya gelen AK Parti Mersin İl Başkanlığı üyeleri ve STK temsilcileri, ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto etti.


"Bizim için yok hükmündedir"


AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, burada yaptığı açıklamada, "İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" dedi.


ABD’nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını söyleyen Ercik, "Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir ara bulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve göz yaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" ifadelerini kullandı.


İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinliyi şehit ettiğini ve binlerce masumun yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınadıklarını kaydeden Ercik, "ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.


AK Parti İl Başkanlığı’nın yanı sıra Memur-Sen ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri de yaptıkları açıklamalarla İsrail ve ABD’yi protesto etti. Kalabalık, öğlen namazı çıkışında Filistin’de şehit edilenler için gıyabi cenaze namazı kılarken, ABD bayraklarını yaktı.




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