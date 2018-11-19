İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de istihdam fuarı gerçekleşti

Mersin’de geçim kaynaklarına erişiminin güçlendirilmesi amacıyla "Suriyeli Mültecilerin ve Ev sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" kapsamında istihdam fuarı gerçekleştirildi.

Mersin'de geçim kaynaklarına erişiminin güçlendirilmesi amacıyla "Suriyeli Mültecilerin ve Ev sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" kapsamında istihdam fuarı gerçekleştirildi.


Mersin'de Suriyeli Mültecilerin ve Ev sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi kapsamında, yüzde 70'i Suriyeli yüzde 30'u Türk vatandaşı olan 100 kursiyere meslek eğitimleri verildi. Ardından gerçekleştirilen İstihdam Fuarı ile birlikte, işletmelerle bir araya gelen kursiyerlerin istihdam edilmeleri amaçlandı.


2 grup halinde 20 iş günü teorik, 43 iş günü uygulama eğitimi verildiğini belirten Abalı, "Suriyeli Mülteciler ile Türk Vatandaşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim verilecek alanlarda nitelikli personel açığının kapanmasını sağlamaktır. Süs bitkileri ve tavukçuluk eğitimleri, seracılık ve meyve üretimi eğitimleri verildi. Bütün işbaşı eğitimleri, eğitim konularında faaliyet gösteren firmalarda, işletmelerde verildi. Proje 21 Aralık tarihine kadar sürecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.