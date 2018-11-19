Mersin'de istihdam fuarı gerçekleşti

Mersin'de geçim kaynaklarına erişiminin güçlendirilmesi amacıyla "Suriyeli Mültecilerin ve Ev sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" kapsamında istihdam fuarı gerçekleştirildi.

Mersin'de Suriyeli Mültecilerin ve Ev sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi kapsamında, yüzde 70'i Suriyeli yüzde 30'u Türk vatandaşı olan 100 kursiyere meslek eğitimleri verildi. Ardından gerçekleştirilen İstihdam Fuarı ile birlikte, işletmelerle bir araya gelen kursiyerlerin istihdam edilmeleri amaçlandı.

2 grup halinde 20 iş günü teorik, 43 iş günü uygulama eğitimi verildiğini belirten Abalı, "Suriyeli Mülteciler ile Türk Vatandaşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim verilecek alanlarda nitelikli personel açığının kapanmasını sağlamaktır. Süs bitkileri ve tavukçuluk eğitimleri, seracılık ve meyve üretimi eğitimleri verildi. Bütün işbaşı eğitimleri, eğitim konularında faaliyet gösteren firmalarda, işletmelerde verildi. Proje 21 Aralık tarihine kadar sürecek" dedi.