Mersin’de itfaiyesi 6 ayda 2 bin 442 yangına müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, asli görevi can ve mal kurtarmak olan itfaiye ekiplerinin, yardımcı görevlerle birlikte ’7/24 Her Koşulda’ sloganıyla, 15 bin 620 kilometrelik alanda, 33 hizmet noktası, 5 şube müdürlüğü, 650 personel ve 117 araçla vatandaşların hizmetinde bulunmaya devam ettiği belirtildi.

6 ayda 6 bin 117 müdahale

İtfaiye ekiplerinin, 2018 yılının ilk yarısında 2 bin 442 yangın, bin 721 kurtarma, 194 eğitim ve tatbikat ile genel toplamda 4 bin 357 görev sayısı ile 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 3 bin 995 olan görev sayısının üzerine çıktığı kaydedildi. 2018 yılında en düşük görev sayısının 554 ile şubat ayında gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, en yüksek görev sayısının ise 975 ile haziran ayı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Ruhsat İşleri Şube Müdürlüğünce konut ve iş yerlerine uygunluk raporu, proje onayı görev sayısı toplamının bin 760 olarak gerçekleştiği kaydedilirken, bu rakamlarla birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın görev sayısının 2018 yılının Ocak- Haziran döneminde 6 bin 117 olduğu belirtildi.

Gönüllü itfaiyecilerin sayısı bin 450’yi buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın görevlerindeki etkinliğini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı ve etkin müdahale amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen ’Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı’nın 2018 yılında tamamladığı ifade edilen açıklamada, program kapsamında bin 450 gönüllü itfaiyecinin belge almaya hak kazandığı ve 305 yangın söndürme römorkunun bölgelerde kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Eğitimler hız kesmeden devam ediyor

Bunun yanında Mersin itfaiyesinin, kişisel pratikliği arttırmak, olaylara en kısa zamanda etkin müdahale amacıyla Konya İtfaiye Eğitim Merkezi (KİTEM) ile yapılan eğitimlere yangın, kurtarma, ilk yardım ve olay yeri inceleme konularında her branştan itfaiye personelinin katıldığı bildirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkezinde yapılan eğitimlerde, yangınlara müdahale şekilleri, malzeme kullanım teknikleri, olay mahallinde şüphe ve delil oluşturan hususlar konusunda eğitimler teorik olarak verilirken, bazı eğitimlerin ise uygulamalı gerçekleştirildiği belirtildi.